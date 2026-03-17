Украинцам назвали важный нюанс покупки авто через Дію: что нужно учесть

Все больше украинцев пользуются оформлением сделки купли-продажи авто в Дії. Однако не все знают, что договор купли-продажи сохраняется в Дії только один месяц. МВД советует сразу загрузить соглашение в формате PDF во избежание проблем.

Сохранение документа не займет много времени, но гарантирует его наличие в любое время. Договор может понадобиться для заполнения налоговой декларации, юридических нужд или других ситуаций, когда требуется подтверждение сделки, напомнил Главный сервисный центр МВД.

После подписания соглашения документ автоматически появляется на главном экране в рамках услуги перерегистрации авто в Дії. Сейчас идет кампания декларирования за 2025 год, и водители, которые продавали транспортные средства, должны указать эту информацию в декларации.

МВД призывают граждан не откладывать сохранение договора "на потом", а сразу уделить несколько минут после подписания. Это обеспечит доступ к документу в любой момент.

Как продать машину в Дії

Перерегистрировать можно легковые авто, мотоциклы и мопеды. Кроме того, воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продает автомобиль впервые за календарный год. Это, как уверяют в МВД, не позволяет перекупщикам пользоваться Дією для своих схем.

Для оформления договора купли-продажи следует зайти в Дію. После чего:

выбрать меню "Сервисы";

в самих сервисах – "Водитель";

в появившемся меню – "Продать транспортное средство";

если в собственности есть несколько автомобилей – выбрать нужный;

заполнить свою часть договора;

получить согласие покупателя и дождаться, пока он заполнит свою часть;

в ходе регистрации также нужно будет подтвердить, что продавец является единственным владельцем автомобиля.

