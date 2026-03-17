Украинцам изменили правила поездок в поездах: что возмутило пассажиров

"Укрзалізниця" ввела остановку поездов и возможную эвакуацию пассажиров из-за роста угрозы обстрелов и рисков для инфраструктуры. Отмечается, что это решение повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится ждать тревогу даже под открытым небом.

Об этом сообщил глава АО "Укрзалізниці" Александр Перцовский. По его словам, железнодорожная инфраструктура сегодня находится под постоянной угрозой. Российские атаки направлены не только на энергетику, но и на транспорт, чтобы усложнить передвижение и создать панику.

Именно поэтому было принято решение действовать более жестко, если риск обстрела высокий – поезд останавливается, а пассажиры должны быть готовы к эвакуации. При этом речь идет не о каждой воздушной тревоге, а только о ситуациях, когда опасность оценивается как существенная. Новые правила предусматривают:

остановку поездов как на станциях, так и на перегоне;

возможную высадку пассажиров для перехода в укрытие;

быстрое реагирование проводников и персонала.

Более 4000 сотрудников уже прошли специальное обучение по эвакуации, а вагоны дооснащаются необходимыми средствами безопасности. Впрочем, на практике это означает, что путешествие может прерваться в любой момент – даже ночью и вдали от населенных пунктов.

В соцсетях нововведение вызвало бурную реакцию. Часть пользователей поддерживает решение, подчеркивая, что безопасность – превыше всего. В то же время другие откровенно возмущены, люди делятся историями, как им приходилось выходить из поезда посреди ночи и ждать завершения тревоги буквально "в поле". Комментарии разнятся:

одни пишут, что это правильный и необходимый шаг в условиях войны;

другие называют такие ситуации опасными и стрессовыми;

некоторые прямо говорят, что "стоять в поле ночью во время тревоги – это уже слишком".

Несмотря на эмоции, в компании отмечают, что эти меры – вынуждены и направлены исключительно на сохранение жизни пассажиров. "Укрзалізниця" советует пассажирам заранее учитывать новые реалии:

планировать пересадки с запасом не менее 2–3 часов;

постоянно проверять обновления в официальном приложении;

иметь при себе документы и заряженный телефон;

быть готовыми быстро покинуть вагон без больших вещей;

брать с собой воду и еду, особенно во время поездок с детьми.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в поездах "Укрзалізниці" с 1 марта подорожало постельное белье в плацкартных и купейных вагонах – его стоимость выросла с 80 до 95 гривен за комплект. Предыдущее повышение цены на эту услугу произошло в 2024 году, когда ее увеличили с 50 до 80 гривен.

