Фицо поздравил Мадьяра с победой на выборах и заговорил об 'общем интересе' в восстановлении 'Дружбы'

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил главу партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, состоявшихся в Венгрии 12 апреля. Политик "с уважением признал" решение избирателей и выразил готовность "интенсивно" сотрудничать с новым главой венгерского правительства.

Об этом он сообщил на платформе Х. Также Фицо вспомнил и о нефтепроводе "Дружба" и заговорил о совместных шагах по его восстановлению.

"С полным уважением признаю решение граждан Венгрии на вчерашних парламентских выборах и готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатом выборов", – говорится в сообщении.

Братислава рассчитывает на продолжение партнерства с Будапештом

По словам Фицо, приоритеты правительства Словакии остаются неизменными. Речь идет о развитии дружественных и взаимовыгодных отношений с Венгрией и обеспечения лучших условий для национальных меньшинств в обеих странах.

Также словацкое правительство поддерживает восстановление формата Вышеградской группы и выступает за совместный с Будапештом подход к защите энергетических интересов.

Не обошел вниманием Фицо и тему с нефтепроводом "Дружба".

"Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом имеют сильную заинтересованность в восстановлении работы нефтепровода "Дружба", – написал он.

Напомним, в конце марта Фицо угрожал заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ. В частности, политик требовал, чтобы Европейская комиссия повлияла на Украину относительно возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", назвав ситуацию вокруг нефтепровода "преднамеренным нарушением" интересов Словакии.

Как писал OBOZ.UA, накануне выборов Фицо выразил поддержку своему венгерскому коллеге Виктору Орбану и заявил, что будет внимательно следить за ходом голосования в Венгрии. Кроме того, он назвал Орбана "сильным защитником" суверенитета и национальных интересов.

