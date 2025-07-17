В Кремле испугались военных учений Японии у своих границ: в ход пошли угрозы

У границ страны-террориста РФ Япония, США и Корея до 8 августа проводят совместные военные у чения Resolute Force Pacific. В Кремле напуганы этим фактом.

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В ход уже пошли угрозы от российского МИДа. 16 июля посольству Японии в Москве заявлен решительный протест из-за участия военных страны в масштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific вблизи границ РФ.

"Декларируемая цель маневров – повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала "сдерживания и реагирования" Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым", – говорится в сообщении МИД РФ.

Российское дипучреждение отмечает, что при этом со стороны командования сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость этих мер продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности.

"Россия считает подобную безответственную деятельность, которая имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она является потенциальной угрозой безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", – резюмировали в МИД страны-террориста.

На угрозы России отреагировали и в Украине. В частности, глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что, прочитав заголовок соответствующей новости, он подумал, что это новый материал от The Onion.

"На дворе 2025-й. Теперь Россия угрожает Японии. Просыпайтесь, "российские геополитики". Вы не можете справиться с Украиной - и никогда не сможете. Вы уже потеряли постсоветское пространство, Южный Кавказ и Сирию на Ближнем Востоке. Угрожают они", – подчеркнул Андрей Ермак.

Справка

Тихоокеанские Воздушные силы США, многонациональные силы и совместные партнеры проведут учения REFORPAC с 10 июля по 8 августа 2025 года в нескольких местах по всему Тихому океану в рамках серии учений на уровне департаментов (DLE) Министерства Воздушных сил США.

Воздушные силы США поручили PACAF продемонстрировать свою способность быстро распылять тысячи военнослужащих и связанного с ними оборудования по всему региону для защиты Соединенных Штатов, стран-союзников и партнеров, а также их интересов в Тихом океане в рамках DLE.

В течение REFORPAC 2025 PACAF проведет свои самые полные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, обучая военнослужащих поддерживать готовность и выполнять миссии в стрессовых ситуациях.

Летчики отрабатывают мощные логистические и инженерные возможности, поддерживают полеты на больших расстояниях, пополняют запасы топлива и имеют доступ к передовым операционным местам.

Учения будут проходить в нескольких местах Тихого океана, включая Гавайи, Гуам, Японию и международное воздушное пространство.

Напомним, что в понедельник, 7 июля, в Чехии стартовал первый год добровольных военных учений для старшеклассников. 718 студентов в возрасте от 18 до 22 лет, которые прошли процесс отбора, присоединились к восьми гарнизонам по всей стране. Примерно 20% участников – это девушки.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу. К таким мерам власти страны прибегают, чтобы укрепить национальную оборону и подготовить резервистов на фоне угрозы со стороны России.

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