Германия введет добровольную шестимесячную военную службу – Reuters

Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу. К таким мерам власти страны прибегают, чтобы укрепить национальную оборону и подготовить резервистов на фоне угрозы со стороны России.

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Об этом сообщает Reuters. Издание ссылается на собственные источники, осведомленные в этом вопросе.

По их данным, добровольцев будут учить выполнять простые задачи, такие как охрана. Вместе с тем участники запланированной программы будут иметь возможность продолжить обучение в сфере внутренней безопасности, или пройти подготовку танкиста. Правительство ФРГ надеется, что часть добровольцев продолжит карьеру в рядах Бундесвера.

Также планируется построить новые импровизированные казармы, чтобы новобранцы могли проходить обучение ближе к дому.

Однако, если желающих на такую полугодовую добровольную службу будет мало, правительство может рассмотреть возможность введения военного призыва.

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить количество военнослужащих с нынешнего уровня 180 тысяч до 260 тысяч. А введение такой добровольной шестимесячной программы поможет удвоить количество обученных резервистов, которое на сегодня составляет около 100 тысяч.

Также Писториус рассчитывает, что закон будет принят до конца следующего месяца, а первые новобранцы начали обучение в мае 2026 года.

Однако, как отмечает издание, такие планы правительства вызывают вопросы, в частности, пока неясно, кто именно будет подлежать обязательному призыву, если не удастся набрать необходимое количество добровольцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии хотят построить больше бомбоубежищ из-за угрозы со стороны России. Глава Федерального управления гражданской защиты Ральф Тислер предупредил, что государство в течение следующих четырех лет должно подготовиться к потенциальному нападению РФ.

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