В Чехии начались добровольные военные учения для молодежи возрастом 18-22 года: что известно. Фото

В понедельник, 7 июля, в Чехии стартовал первый год добровольных военных учений для старшеклассников. 718 студентов в возрасте от 18 до 22 лет, которые прошли процесс отбора, присоединились к восьми гарнизонам по всей стране. Примерно 20% участников – это девушки.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве обороны Чехии. В течение четырех недель молодые добровольцы будут проходить интенсивную подготовку под руководством опытных армейских инструкторов. Целью является подготовка молодежи к кризисным ситуациям и укрепление национальной обороны.

Эти военные учения являются частью более широкой стратегии Министерства обороны, направленной на усиление обороноспособности Чехии.

"С помощью добровольных военных учений для старшеклассников мы хотим активно работать с молодым поколением и знакомить их с военной службой. В то же время, повышая устойчивость общества, мы также расширяем наши резервы", – сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии генерал армии Карел Реха.

Военная подготовка молодежи будет включать базовую военную тактику, стрельбу из стрелкового оружия, метание гранат, снарядов, топографическую и инженерную подготовку, оказание первой медицинской помощи и физическую подготовку, включая утреннюю разминку и полевые передвижения. Обучение завершится двухдневными учениями в полевых условиях. Этот опыт участники затем смогут применить как в гражданской, так и в профессиональной военной жизни.

"Подразделения будут адаптировать подготовку к своему опыту и типу войск. Однако основные элементы обучения будут сохранены. Старшеклассники, которые успешно завершат обучение, примут торжественную присягу в гарнизонном городке своей части. После этого армия выплатит им вознаграждение в размере 40 498 чешских крон до уплаты налогов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу. К таким мерам власти страны прибегают, чтобы укрепить национальную оборону и подготовить резервистов на фоне угрозы со стороны России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!