Фицо внезапно передумал идти на парад в Москве 9 мая: встретится ли с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет участвовать в военном параде 9 мая в Москве, хотя планирует поездку в Россию и короткую встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване.

Об этом пишет SME.sk. Фицо также объявил, что совместное заседание правительств Украины и Словакии может состояться до конца июня.

По словам Фицо, он прибудет в Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но не будет посещать военный парад.

Переговоры с Украиной и новые инициативы

Во время встречи Зеленский и Фицо обсудили проведение совместного заседания правительств Украины и Словакии – оно может состояться до конца июня в Братиславе или Киеве.

Фицо отметил, что Словакия заинтересована в развитии инфраструктурных связей с Украиной, в частности дорожного, железнодорожного и авиасообщения, а также в расширении пограничных переходов. По его словам, Украина после войны станет "интересным рынком", поэтому развитие сообщения является стратегическим.

"Однажды война закончится, и Украина будет интересным рынком, поэтому любое сообщение, железнодорожное, воздушное, автомобильное, будет очень полезным", – отметил словацкий премьер.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарное сотрудничество и реализацию энергетических программ в рамках ЕС на 100 млн евро. В то же время Фицо подтвердил, что Словакия не будет поддерживать военные кредиты для Украины и не будет передавать оружие бесплатно – только на коммерческой основе.

Вместе с тем премьер-министр заявил, что Словакия поддерживает амбиции Украины относительно вступления в ЕС, поскольку желает, чтобы соседняя Украина была стабильным и демократическим государством.

Со своей стороны Зеленский заявил, что Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в укреплении двусторонних отношений. Он также поблагодарил за поддержку Братиславой евроинтеграционного курса Украины.

Поездка Фицо в Москву и позиция по РФ

Фицо подтвердил, что во время визита в Москву будет короткая встреча с Путиным. По его словам, формат поездки будет ограничен – без участия в военных мероприятиях, как это было и раньше.

Премьер заявил, что не намерен отказываться от поездки или "чувствовать вину" за нее, подчеркнув необходимость диалога. Он также отметил, что другие европейские лидеры не задавали ему вопросов относительно этого визита, а его аргументы, по его словам, "невозможно опровергнуть".

В то же время Фицо выразил мнение, что война между Россией и Украиной имеет более широкий исторический контекст, и подчеркнул, что считает дипломатические контакты необходимыми даже на фоне продолжающегося конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая в Ереване президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

