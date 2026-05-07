Самый короткий список гостей с 2022 года: кто из иностранных лидеров приедет к Путину на парад 9 мая

На парад к 9 мая в Москву приедут президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Это самый короткий список иностранных гостей после 2022 года.

Об иностранных политиках, которые посетят парад, сообщили на сайте Кремля. Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в этом году иностранных гостей "специально не приглашали".

Кроме четырех иностранных лидеров, в Москве ожидают представителей Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, а также президентов самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Заметим, в 2025 году, когда в России отмечали 80-летие победы во Второй мировой войне, на парад в Москву прибыли более 20 глав государств. В 2023 и 2024 годах иностранных лидеров было меньше, однако среди них были президенты нескольких стран Центральной Азии.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на парад в Москву не приехал ни один зарубежный лидер. Тогда в Кремле также заявляли, что никого не приглашали.

Парад в Москве 9 мая: что известно

В Кремле заявили, что парад 9 мая в Москве в этом году пройдет без колонны военной техники и с ограниченным количеством военных. По словам Дмитрия Пескова, это объясняют "рисками безопасности" из-за войны против Украины и тем, что дата не является юбилейной. Из техники планируют оставить только авиационную часть с пролетом Су-25.

На Красной площади состоится преимущественно пешая часть парада с участием военнослужащих высших военных учебных заведений. В то же время курсантов училищ и военной техники не будет из-за "текущей оперативной обстановки".

Также в России предупредили о возможных перебоях или отключенияхмобильной связи и интернета с 6 по 9 мая. Ограничения могут коснуться не только Санкт-Петербурга, но и десятков регионов страны. Представители банков и мобильных операторов уже заявили о возможных проблемах с СМС, оплатами и работой банкоматов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне парада Россия сосредоточила значительную часть систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, где система не только усилена, но и перенасыщена. Поэтому защита других регионов страны-агрессора значительно ослабла.

