В Китае отреагировали на задержание своих граждан в Украине по подозрению в шпионаже

В Китае официально отреагировали на задержание двух своих граждан в Киеве, которых украинские правоохранители подозревают в шпионаже. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что сейчас изучают ситуацию.

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Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на брифинге в четверг, 10 июля. По ее словам, Пекин до сих пор изучает ситуацию с задержанием в Украине двух китайских граждан – отца и сына – по подозрению в шпионаже и попытке незаконного вывоза технологий морских ракет "Нептун".

"Китайская сторона сейчас проводит проверку и изучает ситуацию", – прокомментировала пресс-секретарь.

Она добавила, что Пекин будет защищать задержанных, если это действительно граждане Китая.

"Если подтвердится, что дело касается граждан Китая, Пекин будет защищать законные права и интересы своих граждан в соответствии с законом", – заявила Мао Нин.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля в СБУ информировали о задержании двух граждан Китая в Киеве. По данным следствия, отец и его сын экс-студент, отчисленный из столичного вуза, пытались нелегально вывезти на Родину секретную документацию, касающуюся ракетного комплекса "Нептун".

Следователи сообщили обоим китайцам о подозрении по статье "Шпионаж". Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним также, накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай стремительно наращивает свой военный потенциал с целью контролировать Тайвань. КНР уже имеет больше кораблей в море, чем США, и накопила серьезный ядерный потенциал.

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