'У Китая тысяча ядерных зарядов, но они не для парада': генсек НАТО предупредил об опасности

Китай стремительно наращивает свой военный потенциал с целью контролировать Тайвань. Пекин уже имеет больше кораблей в море, чем Соединенные Штаты Америки, и накопил серьезный ядерный потенциал.

Видео дня

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 9 июля, на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, Китай имеет 1000 ядерных зарядов и до 2030 года получит еще 100 боевых кораблей.

"Сейчас у них тысяча ядерных боеголовок, и они не для того, чтобы организовать парад в Пекине. Они для того, чтобы их использовать", – заявил Рютте.

По словам генсека Североатлантического Альянса, главная цель Китая – установление контроля над Тайванем. Перед нападением на Тайвань, считает Рютте, китайский лидер Си Цзинпинь "сначала позвонит в Москву своему гораздо младшему партнеру, Владимиру Путину, чтобы попросить его отвлечь нас в этой части Европы".

"Это показывает, что Трансатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы становятся все более взаимосвязанными", – отметил глава НАТО.

Он привел пример участие Северной Кореи в военной агрессии России против Украины, поставки Китаем в Россию товаров двойного назначения в обход санкций, и Иран, который передает Москве технологии дронов.

Рютте предупредил, что в обозримом будущем РФ может напасть на членов НАТО, и призвал союзников по блоку увеличить оборонные расходы.

"Это не просто три, пять или семь лет. Три года – это как бы сегодня, пять – это следующая неделя, а семь лет – уже в следующем месяце", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию Альянса. Это связано с амбициями самого Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!