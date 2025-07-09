СБУ задержала китайских шпионов, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет 'Нептун'. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух шпионов Китая, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет "Нептун". Они пытались нелегально вывезти в КНР тайную документацию по ракетному комплексу.

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Об этом 9 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, один из шпионов – 24-летний экс-студент одного из технических вузов Киева. Он остался в украинской столице после того как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость.

Второй шпион – его отец, который постоянно проживал в Китае, но периодически ездил в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу сына.

По материалам дела, экс-студент из Китая должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов".

Для этого он пытался завербовать гражданина Украины, который имеет отношение к разработкам новейших вооружений.

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще в начале его разведывательной активности и задержала "на горячем" во время передачи ему секретных документов.

Впоследствии был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы Китая.

Во время обысков у обоих изъяты телефоны с доказательствами их переписки, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины "шпионаж".

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля в ГУР информировали, что страна-агрессор РФ начала активно заменять в своих ударных дронах западные компоненты на китайские. Доля электроники из КНР в российских БПЛА достигла 65%.

В Bloomberg в свою очередь рассказали, что поставщики из Китая играют ключевую роль в обеспечении Москвы комплектующими для производства ударных беспилотников. Москва воспользовалась дружескими связями с Пекином, чтобы обойти санкции и получить технологии и возможности для создания оружия, которым бьет по Украине.

В The New York Times указали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину хакеры Китая усилили кибератаки на Россию. По мнению экспертов, Пекин рассматривает войну как шанс собрать информацию о современных тактиках ведения войны и западном оружии.

Напомним также, на Торецком направлении ВСУ недавно взяли в плен еще одного наемника из Китая. Он рассказал, что большинство иностранцев, с которыми он служил, погибли, а сам он подписал контракт, потому что ему обещали службу "в тылу".

По данным СМИ, Китай пытается объяснить ЕС, что не может допустить проигрыша России в Украине, поскольку США тогда переключат все свое внимание на Пекин. Хотя Китай не надеялся на эту войну, ее продолжение соответствует стратегическим его потребностям.

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