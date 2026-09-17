В Китае отреагировали на введение в США «адских санкций» против России

В Китае отреагировали на принятие Конгрессом США законопроекта о масштабных санкциях против России. В Пекине заявили, что торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно нарушаться под давлением третьих государств.

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Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, сообщает Anadolu Agency. Он подчеркнул, что Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество с другими государствами на основе равенства и взаимной выгоды.

Что заявили в Китае

По словам Го Цзякуня, сотрудничество Китая "не направлено против какой-либо третьей стороны" и не должно нарушаться из-за давления со стороны других государств.

"Мы всегда выступаем против экстерриториальной юрисдикции, не имеющей оснований в международном праве или полномочий Совета Безопасности ООН", — подчеркнул представитель китайского МИД.

Он сделал это заявление в ответ на вопрос о законопроекте, предусматривающем обязательные санкции против высокопоставленных должностных лиц России, в частности, российского диктатора Владимира Путина, а также олигархов, государственных компаний и иностранных предприятий, поддерживающих российский оборонно-промышленный комплекс.

Китайско-российская торговля в последние годы росла. В 2024 году её объём превысил 240 млрд долларов, причём большинство операций осуществляется в национальных валютах.

Что предусматривают санкции США

Напомним, законопроект предусматривает пошлины до 100% для пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей. Среди крупнейших покупателей российской нефти авторы документа назвали Китай, Индию, Словакию, Венгрию и Азербайджан.

Также документ предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, финансовых учреждений РФ, в частности Центрального банка, и крупных государственных энергетических проектов, среди которых "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" 1, 2 и 3.

16 сентября Палата представителей СШАподдержала законопроект о "адских санкциях" против России 262 голосами против 159. За документ проголосовали также десятки демократов, после чего законопроект должен пройти дальнейшие процедурные этапы и поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Как писал OBOZ.UA, еще в июле 2026 года Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

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