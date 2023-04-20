Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Киев и почтил память погибших украинских воинов. Фото

Генеральный секретарть НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину с официальным визитом. Глава Альянса почтил память погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре Киева.

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Столтенберг почтил погибших защитников самостоятельно, без представителей украинской власти. Рядом с генсеком НАТО находились только представители службы охраны и почетный караул украинских военных. Об этом сообщает The Kyiv Independent в Twitter (чтобы посмотерть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что ключевой целью визита Столтенберга в Украину ялвяется переговоры с высшим руководством страны. В частности, генсек НАТО проведет официальную встречу с президентом нашей страны Владимиром Зеленским.

На данный момент достоверно неизвестно, о чем будут говорить украинский президент и генсек военного блока. Впрочем, ожидаемыми темами во время переговоров станут продолжение поддержки Украины в войне против РФ и, вероятно, саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. На этом саммите Украина ожидает обсуждения движения нашего государства к членству в Альянсе.

Примечательно, что визит Столтенберга состоялся накануне заседания министров обороны стран-партнеров относительно военной помощи в формате "Рамштайн".

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина максимально готовится к 11-й встрече в формате "Рамштайн", направленной на обеспечение воинов ВСУ передовым и необходимым вооружением в условиях подготовки к контрнаступлению. Перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и предвещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и для всей антивоенной коалиции.

Ранее Столтенберг заявил, что страны-союзники должны предоставлять Украине еще больше оружия и других ресурсов. Только так можно помочь нашей стране победить и вернуть свои территории. Он признал, что страны НАТО уже передали Украине огромное количество оружия, боеприпасов и разного снаряжения, но этого недостаточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг говорил, что страны НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины.

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