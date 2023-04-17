Готовимся к очередному 'Рамштайну' и ожидаем новых решений, – Зеленский

Украина максимально готовится к 11-ой встрече в формате "Рамштайн", направленной на обеспечение воинов ВСУ передовым и необходимым вооружением в условиях подготовки к контрнаступлению. Перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и предвещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и для всей антивоенной коалиции.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам через пресс-службу своего Офиса. Он заметил, что для всех партнеров Украины существует только одна ключевая цель: агрессор должен проиграть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"И это наша общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу", – подчеркнул украинский гарант.

Зеленский добавил, что его рабочий день 17 апреля начался со Ставки Верховного главнокомандующего, где вместе с командирами штабов ВСУ были подняты важнейшие вопросы обеспечения наших бойцов боеприпасами. В первую очередь это, конечно, касается защитников на первых линиях фронта.

"Всякий раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, дальнобойности или других качественных характеристик – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время… Время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все-таки состоялись поставки необходимого оружия", – заметил он.

Президент подписал указы о награждении 127 мужественных бойцов ВСУ. К сожалению, почти половину из них он наградил посмертно.

"Хочу сегодня особо отметить наших воинов из 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – за активные и успешные штурмовые действия в Бахмуте. Спасибо 214-му стрелковому батальону за мощные удары по врагу под Бахмутом!" – сказал глава государства.

Отдельно гарант отметил заслуги 92-й механизированной бригады на Луганщине, 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, которые ежедневно ломают планы врага на Донецком направлении, 55-й отдельной артиллерийской бригады, 74-го отдельного разведывательного батальона, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. И поблагодарил всех, кто ежечасно отдает свое время, здоровье, все самое ценное, чтобы защитить родную землю, чтобы спасти жизнь украинцев.

"Вчера в Славянске завершилась поисково-спасательная операция после удара российских террористов по жилым домам. Я хочу отметить наших людей, которые вместе с коллегами на месте делали все возможное… Несмотря на угрозу повторных ударов, при всех сложностях делали все возможное, чтобы спасти больше жизней", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Зеленский поздравил граждан с Пасхой, отметив, что в условиях войны нас ждет едва ли не самая трудная из вершин, однако мы преодолеем ее и вместе встретим свой рассвет.

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