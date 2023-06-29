Китайский посол в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что не видит причин, по которым Украина не должна вернуться к своим международно признанным границам 1991 года. У многих на Западе и в Украине это заявление вызвало энтузиазм, потому что является самой четкой китайской позицией относительно понятия территориальной целостности и международного права.

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А именно о уважении территориальной целостности всех стран говорится чуть ли не в первом пункте так называемого китайского "мирного плана". И всегда было важно понять, в каких же границах КНР видит Россию, а в каких – Украину. Существует ли для Китая понятие "конституционных границ" Российской Федерации, которое звучит всякий раз, когда Москве нужно оправдать аннексию Крыма и других украинских регионов?

Теперь мы можем сказать, что не существует. Что КНР признает именно международно признанные границы, пусть об этом говорит только один посол. Но ни один посол Китая не будет выступать с подобными заявлениями, если они не совпадают с линией партии и не проговорены в ЦК КПК и МИД КНР.

Однако, если внимательно прочесть текст интервью посла телеканалу Aljazeera и другим изданиям, мы обнаружим в нем другой важный тезис – тезис о необходимости разрешить "исторические вопросы" путем согласования между Россией и Украиной. То есть, с точки зрения китайского представителя в ЕС речь идет не столько об оккупации украинской территории, сколько об исторической проблеме, которая может быть разрешена путем консультаций. Но, между прочим, такие консультации могут завершиться по-разному. Могут признанием территориальной целостности Украины, а могут признанием Украиной "новых территориальных реалий", на чем настаивает Кремль.

Китайская позиция, таким образом, намного ближе, думаю, к российской, чем украинской. В Киеве не считают, что есть какие-то "исторические вопросы" и настаивают, что любые переговоры с Россией могут начаться только после ухода оккупационных войск с украинских территорий. А в Москве пытаются настаивать на признании оккупации как свершившегося факта и готовы начинать консультации об этом признании хоть сегодня.

От идеи о том, что "исторические проблемы" должны быть разрешены Россией и Украиной до скандального тезиса другого китайского посла – главы диппредставительства во Франции Лу Шае – о том, что у бывших советских республик какой-то "не такой" суверенитет – буквально один шаг. Потому что только государство с ограниченным суверенитетом может согласиться с дискуссией относительно своей территориальной целостности – какими бы там историческими соображениями это не объяснялось.

Для чистоты позиции в КНР, думаю, должны были бы не просто признать территориальную целостность Украины, но и согласиться с тем, что эта территориальная целостность – не тема для дискуссий. И уж тем более, уверен, не тема для дискуссий со страной, которая на эту территориальную целостность покушается.