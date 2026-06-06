В Кабмине подтвердили начало переговоров по вступлению в ЕС: какими будут формат и сроки

Украина завершила техническую подготовку к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. Сейчас правительство сосредотачивает основные усилия на запуске первого кластера, который, как ожидается, откроют уже 15 июня.

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Об этом РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время встречи с журналистами. По его словам, украинская сторона готова работать не только над первым этапом переговоров, но и параллельно прорабатывать все другие направления.

Готовность к диалогу

Качка отметил, что Украина имеет необходимую способность для одновременной работы над всеми переговорными кластерами. По его словам, страна уже подготовилась к открытию каждого из шести направлений и стремится придерживаться утвержденной методологии переговорного процесса.

"Украина готова к открытию всех шести кластеров. Нам важно соблюсти методологию и параллельно двигаться с проработкой остальных пяти Кластеров", – сказал чиновник.

Он отметил, что Киев не рассматривает переговорный процесс только как последовательное прохождение отдельных этапов. Украинская сторона уже ведет работу по всем направлениям, которые охватывает процедура вступления в ЕС.

Решение за партнерами

Ближайшим шагом должно стать официальное открытие первого переговорного кластера. Ожидается, что это произойдет 15 июня.

В то же время формат дальнейшего продвижения переговоров пока остается предметом обсуждения между государствами-членами Европейского Союза. Речь идет о том, будет ли процесс происходить последовательно – от одного блока вопросов к другому, или страны ЕС поддержат параллельное рассмотрение нескольких кластеров одновременно.

"Вопрос в том, будем ли мы двигаться последовательно или параллельно. Все решения будут принимать государства-члены Европейского Союза. И мы с ними работаем", – отметил Качка.

Напомним, ранее Европейский Союз начал подготовку к официальному открытию первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы. Там отметили, что в ближайшие дни сосредоточат работу на завершении обсуждений в Совете ЕС, необходимых для формального открытия кластера.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия 16 июня планирует предложить открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Окончательно этот вопрос могут рассмотреть лидеры ЕС уже через два дня после этого, на саммите в Брюсселе.

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