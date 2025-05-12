В ISW объяснили, что стоит за заявлением Путина о переговорах в Стамбуле и каков план Кремля

Российский диктатор Владимир Путин пытается манипулировать текущими дискуссиями о прекращении огня и будущем мире в Украине. Военный преступник преследует цель подорвать украинско-американо-европейское единство вокруг всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня.

Видео дня

При этом Путин продолжает требовать, чтобы любые переговоры касались предполагаемых Россией "первопричин" войны в Украине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремлевские чиновники в последнее время активизировали свое взаимодействие с западными СМИ, пытаясь напрямую обратиться к администрации президента США Дональда Трампа и американской общественности и представить условия России для капитуляции Украины как приемлемые.

Последние заявления Кремля являются частью попытки внедрить российские нарративы в западное информационное пространство, направленные на то, чтобы убедить Запад в том, что Россия способна завоевать всю Украину военным путем, и напугать Украину и Запад, чтобы они уступили требованиям РФ. Аналитики уверены, что риторическое позерство Путина является попыткой скрыть ограничения в возможностях российских военных и отвлечь внимание от неспособности РФ добиться какого-либо существенного прогресса на поле боя за последние два года.

Кроме того, Путин и другие кремлевские чиновники твердо придерживаются своих военных целей, которые равносильны полной капитуляции Украины, и до сих пор отказываются рассматривать любое мирное соглашение, которое не уступает всем требованиям России. Также Кремль ложно представляет себя готовым вести добросовестные переговоры с Украиной, продолжая при этом атаковать украинские позиции на передовой и создавая условия для дальнейшей военной агрессии против Украины и НАТО в ближайшие годы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, но ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

Ранее представитель государственного департамента США Темми Брюс заявила, что от России ожидают не очередных заявлений, а реальных действий, направленных на деэскалацию конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры. Подробнее об этом говорилось в совместном заявлении участников саммита "коалиции желающих".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!