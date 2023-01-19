В Иране заявили о поддержке суверенитета Украины и признании Крыма и Донбасса украинскими

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о поддержке суверенитета Украины. По его словам, Тегеран не признает аннексию Крыма и территорий Луганской и Донецкой областей.

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Об этом сообщает турецкое агентство TRT World. По его словам, такая позиция Ирана удерживается, несмотря на "теплые отношения с Москвой".

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделения Крыма, Луганской и Донецкой областей Украины", – сказал Абдоллахиан.

Он добавил, что Иран якобы не поддерживает широкомасштабную войну, которую развязала страна-агрессор, и надеется на мир в Украине.

Недавно официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Иран не является частью "конфликта между Россией и Украиной". Он также назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными".

Также в Иране раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном России. Министерство иностранных дел Ирана отрицает обвинения в поставках вооружения Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери считает, что утверждение о применении иранских дронов-камикадзе против Украины является доказательством "эффективности" этих БПЛА. В то же время он заявил, что "многие из этих утверждений могут быть ошибочными".