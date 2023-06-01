В интересах собственной безопасности: Сенат Чехии принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО

Сенат Чехии 31 мая принял резолюцию относительно скорейшего вступлению Украины в Североатлантический Альянс. В ней, среди прочего, говорится, что наше государство демонстрирует решительность и готовность защищать евроатлантические ценности.

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Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook. Он назвал принятое постановление важным для Украины.

В то же время Стефанчук подчеркнул, что победа нашего государства в начатой Россией полномасштабной войне – в интересах безопасности и самой Чехии. Он добавил, что Прага поддерживает обучение, предоставление вооружения и другого военного оборудования украинской армии для борьбы с оккупационными российскими войсками. Чехия в координации с партнерами помогает Украине с начала российского вторжения.

Также в резолюции Сенат Чехии отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года, должен "подтвердить сильную политическую приверженность Украине", поскольку вступление Украины в блок значительно усилит его военный потенциал и сохранит международный порядок, основанный на правилах и нормах Организации Объединенных наций.

В конце спикер украинского парламента поблагодарил чешских друзей за мощную поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Киев 21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Также он пообещал поддержку Киеву на пути вступления в этот оборонный союз.

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