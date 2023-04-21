Столтенберг: все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса

Все союзники по Североатлантическому альянсу (NATO) согласились с тем, что Украина в конечном итоге станет его членом. Однако сейчас основное внимание уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате "Рамштайн" на авиабазе в Германии 21 апреля. Его слова процитировало агентство Reuters.

Дипломат подчеркнул, что после завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины Киев должен иметь "силы сдерживания, чтобы предотвратить новые атаки". Именно поэтому страны-члены Альянса ныне уделяют главное внимание тому, чтобы украинцы победили.

Напомним: 20 апреля Йенс Столтенберг приезжал в Киев с визитом, который стал для него первым с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подчеркнул, что "барьеров для принятия политических решений" по членству страны в НАТО нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступлению в блок.

"Позвольте мне прояснить: законное место Украины – в евроатлантической семье. Достойное место Украины – в НАТО", – со своей стороны заявил генсек Альянса.

Он выразил безоговорочную поддержку НАТО Украине. В частности заверил, что она началась после оккупации Крыма в 2014 году и не ослабнет вплоть до послевоенного восстановления нашего государства.

Издание Sky News отмечает, что на сегодняшний день союзники по НАТО обучили десятки тысяч украинских военнослужащих и предоставили стране только военную помощь на сумму 65 миллиардов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным издания The New York Times, недавнее принятие НАТО Финляндии равнозначно еще одному важному непреднамеренному исходу войны для российского диктатора Владимира Путина. Эксперты говорят, что вторжение РФ в Украину подтолкнуло Альянс к решительным действиям, направленным на разработку новой стратегии защиты, чтобы сделать невозможной временную оккупацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!