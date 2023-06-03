В последнее время всё очень изменилось. Америка уже почти не трусливая! Трудно поверить, но это так! Даже поиском красных линий на красном заборе красной площади там уже больше не занимаются, хотя недавно ещё пытались прочитать, что же на том заборе кто-то написал.

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Берите пример, блин, с Блинкена! Его смелая политика явно взяла верх над опасливыми советами советника Салливана (Селиванова?), которые тот упорно давал Байдену. Американцы поняли, что все угрозы пуйла — пустой блеф и чистый шантаж. Некоторые ещё, правда, думают, что красные линии россии существуют, просто неизвестно где, но эти последние боягузы уже в очевидном меньшинстве.

А вот в стране швейцаров трусливые оказались в большинстве и запретили другим странам реэкспорт швейцарского оружия. Что ж, рождённый быть швейцаром на большее не способен.

Интересна позиция и одного из швейцарских соседей: Макрон переживает, что если арестуют путина, то с не с кем будет вести переговоры [о капитуляции]. Успокойте главного француза: свои Йодли и Кейтели в мордоре найдутся. Подписантов отыщут и приведут. В крайнем случае — прямо в Гааге подписание и состоится.

Хорошо, что всё решают не швейцары и даже не Макрон, а в Главной стране мира. Которая больше уже почти не боится. Украина учит Цивилизацию смелости.