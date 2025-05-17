В FT рассказали, какой 'подарок' Трамп сделал Путину заявлением о Стамбуле и какую игру ведет Кремль

Публично президент США Дональд Трамп простил кремлевскому диктатору Владимиру Путину неявку на переговоры в Стамбуле (Турция) и даже поставил под сомнение весь смысл российско-украинского диалога, заявив, что "ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся". Это было настоящим подарком главе РФ.

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Об этом заявило издание Financial Times. Авторы публикации отметили, что Путин давно искал личной встречи с американским президентом.

"Для украинцев это возродило их худшие опасения – что Трамп попытается заключить сделку с Путиным через их головы и продать Украину по течению", – сказано в статье.

Журналисты указали на то, что война Москвы и Киева идет не только на полях боя, но и в дипломатии – они "пытаются убедить Вашингтон в том, что реальным препятствием на пути к миру является другая сторона".

Поэтому Путин на прошлой неделе пошел на огромный риск, затянув переговоры с представителями США по мирному предложению, а затем отказавшись прилететь в Турцию на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат сказал FT, что российский диктатор прилагает минимальные усилия – ровно столько, чтобы убедить Трампа в своей якобы заинтересованности в мире. И одновременно он делает максимум, чтобы убедиться, что дипломатические процессы никуда не приведут.

Это подозрение разделяют некоторые из ближайших союзников США. В Вашингтоне понемногу тоже приходят к этому.

"Нежелание Путина принимать участие в содержательных мирных переговорах стало в последние дни более очевидным даже для тех в администрации Трампа, кто был склонен отнестись к нему с пониманием", – считают в FT.

Переговоры украинских и российских представителей в пятницу завершились без прорыва, хотя стороны договорились о большом обмене пленными. Никакого прогресса в вопросе прекращения огня не произошло.

Европейские лидеры выразили свое разочарование Россией. "Последние несколько часов показали, что РФ не заинтересована в прекращении огня и что, если не усилится давление со стороны европейцев и американцев для достижения этого результата, это не произойдет спонтанно", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Люди в Украине и во всем мире заплатили цену за агрессию Путина... Теперь ему придется заплатить цену за то, что он избегает мира", – заявил премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер.

В итоге Британия, Германия, Франция и Польша – страны-лидеры "коалиции желающих" – выступили с совместным заявлением, в котором назвали позицию Путина "неприемлемой".

"Это просто кап-кап-кап..." – сказал один из европейских министров иностранных дел, имея в виду попытки Европы повлиять на администрацию Трампа в надежде, что президент США в конечном итоге изменит позицию в отношении РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования, отказалась прекращать огонь и угрожала захватить новые украинские территории.

– В то же время Турция, которая выступила посредником, считает успехом то, что "обе стороны не использовали обвинительный язык".

– На каких именно условиях цинично настаивает Россия, читайте в материале по ссылке.

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