'В этом есть проблема': экс-посол США в Украине назвал способ заставить РФ сесть за стол переговоров

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что единственным возможным способом заставить Россию сесть за стол переговоров и начать конструктивный разговор о завершении войны в Украине является оказание на Москву большего давления. По его мнению, представители США, Украины и Европы достигли договоренности, с которой Москва очевидно не согласилась.

Видео дня

Об этом он сказал в комментарии Sky News. Британский дипломат отметил, что Вашингтон все еще "настоятельно требует" прекратить войну России против Украины.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп и глава украинского государства Владимир Зеленский договорились о 30-дневном прекращении огня, и президент США представил это российскому диктатору Путину, но тот отказался.

И теперь на Россию оказывается давление, чтобы она села за стол переговоров.

"И в этом есть есть проблема, и именно здесь нужно оказать давление", – сказал Тейлор.

По его мнению, американцы, украинцы и европейцы договорились о том, как должно выглядеть предложение о прекращении огня, но очевидно, что россияне на него не согласились.

"Они (Россия. – Ред.) продолжают воздерживаться, поэтому необходимо оказывать давление для достижения общего соглашения, чтобы после этого можно было проработать детали", — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает обстреливать Украину и нарушать любые договоренности. Это можно остановить только под реальным давлением и ужесточением санкций в отношении тех секторов, которые финансируют военную машину РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что Трамп владеет достаточно важными инструментами для давления на страну-агрессора Россию. Ключевым средством являются санкции, которые могут существенно ударить по экономике РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!