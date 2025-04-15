'Трамп имеет очень серьезные инструменты': Шарп объяснил, как США могут 'надавить' на Россию

Президент США Дональд Трамп владеет достаточно важными инструментами для давления на страну-агрессорку Россию. Ключевым средством являются санкции, которые могут существенно ударить по экономике РФ.

Видео дня

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. В то же время, для Украины весомым инструментом со стороны Соединенных Штатов было бы увеличение военной помощи.

"В принципе, Трамп и любой президент США имеют очень серьезные инструменты как для того, чтобы просто поддержать Украину, так и для того, чтобы надавить на Россию и очень серьезно усложнить ей жизнь. Инструмент – это экономические санкции и их усиление. А санкции – это то, что уменьшает доходы, что бьет по уровню жизни населения и мешает. России, мол, если вы надеетесь на успехи на фронте, то их у вас будет по крайней мере гораздо меньше. Инструменты эти у Трампа есть", – подчеркнул эксперт.

По его словам, ключевой вопрос состоит в том, как будут разворачиваться события в ближайшие недели или месяцы, когда предложения Трампа по прекращению огня могут вызвать понимание со стороны Украины, даже несмотря на нежелание принимать такие условия, но не будут восприняты Россией.

Это ставит американского лидера перед выбором, или действовать в интересах Москвы, фактически соглашаясь с ее требованиями, или принять более решительное решение. И такие решения могут быть разными: с одной стороны – усиленное давление на Россию в сочетании с поддержкой Украины, с другой – полное отстранение от процесса и демонстративное безразличие.

"Трудно сказать, что он сделает. Но, насколько я понимаю, когда его предложения долго не принимаются в Москве или вызывают определенные оговорки, совершенно неуместны, я так понимаю, что долго тянуть резину в таком вопросе нельзя. А дальше ему решать – использовать или нет свои инструменты. Прогнозировать сегодня достаточно сложно", – сказал Шарп.

Также он пояснил, что не считает нынешнюю позицию Трампа прямой поддержкой России.

"Его позиция изменилась по сравнению с позицией Байдена, и, конечно же, она демонстрирует сближение с Россией и желание меньше затрагивать РФ. Однако поддержкой это все же не является. И, конечно, на этот момент он гораздо меньше поддерживает Украину", – резюмировал эксперт.

Напомним, недавно Дональд Трамп прямо указал на того, кто первым виновен в кровавой войне, которая началась в Украине в феврале 2022 года. И это не Владимир Зеленский и даже не Джо Байден. Президент Украины в этом списке оказался только на третьем месте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Байдена и Зеленского в том, что Россия напала на Украину, а также утверждал, что ранее диктатор Владимир Путин его уважал как президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!