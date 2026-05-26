В ЕС хотят временно лишать новые страны-члены права вето: в чем причина

Европейский Союз может на несколько лет лишить новые государства-члены права вето. Такой возможный шаг имеет целью уменьшить беспокойство стран, среди которых Франция, которые скептически относятся к привлечению большего количества государств в блок.

Видео дня

Об этом пишет The Guardian. В ЕС пытаются сделать расширение более приемлемым с политической точки зрения, поскольку блок сейчас стремится принять новые страны до конца этого десятилетия.

Что планируют в ЕС

Согласно планам, которые сейчас рассматривает Европейская комиссия, потенциальные страны-члены – такие как Молдова и страны Западных Балкан – после вступления в ЕС не будут иметь автоматического права вето на решения в сфере внешней политики или по другим вопросам, которые принимаются единогласно, например, по налогообложению.

Эта идея особенно актуальна для Черногории, которая является лидером среди девяти официальных стран-кандидатов на вступление в ЕС. Эта бывшая югославская республика с населением 624 000 человек стремится стать 28-м членом ЕС к 2028 году. В этом месяце впервые собралась техническая группа, которой поручено подготовить проект договора о вступлении Черногории в ЕС, что свидетельствует о том, что 14-летние переговоры вступают в завершающую стадию.

На фоне этого, как сообщают четыре источника в блоке, чиновники ЕС рассматривают возможность введения мер предосторожности в отношении новых членов, чтобы исключить блокирование решений одним государством.

Эта идея появилась после болезненного опыта с Венгрией, где предыдущее пророссийское правительство во главе с Виктором Орбаном наложило вето на несколько важных решений ЕС, в частности на предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

В договор о вступлении Черногории в ЕС может быть включен ограниченный во времени запрет на право вето, что станет образцом для других стран, ожидающих вступления.

Эта мера предосторожности считается юридически неоднозначной и может быть введена лишь на временной основе, чтобы избежать создания членов ЕС второго сорта.

Один из дипломатов ЕС отметил, что отсрочка права вето является одним из "конструктивных решений", которые рассматриваются в рамках процесса "креативного мышления" по расширению ЕС.

"Продолжается дискуссия о том, как обеспечить, чтобы масштабное расширение было выгодным как для стран-кандидатов, так и для самого ЕС. Идеи, связанные с внутренними реформами и различными аспектами договоров о присоединении, являются частью этого процесса", – добавил другой дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение Украины в бюджет ЕС и предоставление дополнительных гарантий безопасности через механизмы Евросоюза.

В Европейской Комиссии подтвердили, что получили письмо Мерца относительно "ассоциированного членства" Украины в ЕС. В Брюсселе подчеркнули, что любые новые решения по расширению Евросоюза должны учитывать принцип заслуг стран-кандидатов в проведении реформ.

Между тем в правительстве Украины заявили, что письмо канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности "ассоциированного членства" не создает альтернативы полноправному вступлению Украины в ЕС. Наоборот – он подтверждает курс на полную интеграцию и открытие всех переговорных кластеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!