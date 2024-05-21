В Брюсселе настаивают на начале официальных переговоров по членству Украины в ЕС уже 25 июня – Politico

Бельгийские чиновники настаивают на том, чтобы официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начались уже в июне. За кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Дипломаты, выступавшие на условиях анонимности, заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня. Об этом сообщает издание Politico.

В Бельгии уверены, что начало переговоров укрепит моральный дух Украины, которая уже более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к европейскому блоку. На сегодняшний день и Брюссель, и Киев продолжают интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить вопросы венгерских меньшинств в Украине.

После апрельских переговоров между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто стороны отметили положительную динамику диалога. В частности, Киев ответил на список из 11 пунктов, представленный Будапештом, и ожидает ответа Венгрии.

В Евросоюзе опасаются, что Венгрия захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле она примет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС. Поэтому дипломаты из Бельгии стремятся начать переговоры о членстве Украины в ЕС до того, как Венгрия начнет председательство в Совете ЕС.

Для того чтобы это произошло, страны ЕС должны договориться о так называемых переговорных рамках. Двое дипломатов рассказали, что пока переговоры на техническом уровне идут хорошо, и они ожидают, что новый проект будет отправлен послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.

Бельгийские чиновники уже запланировали межправительственную конференцию на 25 июня, всего за несколько дней до того, как Будапешт примет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС. Однако один из дипломатов предупредил, что пока невозможно предсказать, состоятся ли переговоры в июне.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас наше государство сделало все возможное для вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Он прогнозирует, что переговоры в июне должны стать продуктивными.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. В Еврокомиссии есть специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию относительно стран, где часть территории не находится под контролем государства.

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