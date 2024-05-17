'Мы сделали все возможное': Зеленский высказался по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО и ротаций во власти

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас наше государство сделало все возможное для вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Он прогнозирует, что переговоры в июне должны стать продуктивными.

Об этом он заявил во время общения с журналистами. Глава государства отметил, что власть активно коммуницировала с партнерами о вступлении в ЕС.

"Я думаю, что мы со своей стороны сделали все возможное на сегодняшний день. Осталась только политика. То есть инструментально и операционно мы сделали все, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще. Мы активно с ними работали", – сказал он.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в Кабинете министров планируются ротации, но конкретных деталей не раскрыл.

"Мы говорили об этом (ротации. – Ред.) с премьер-министром. На сегодняшний день у нас есть исполняющие обязанности в нескольких министерствах. Надо это решать", – сказал он.

Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сказала, что наша страна готова к переговорам о вступлении в блок. Она отметила, что Украина "находится на правильном пути".

Владимир Зеленский выразил уверенность, что уже в ближайшее время Украина начнет свой путь в Европейский Союз. Президент отметил, что фактически переговоры по этому поводу могут начаться уже в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. В Еврокомиссии есть специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию относительно стран, где часть территории не находится под контролем государства.

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