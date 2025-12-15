На работу возьмут не всех: украинцам рассказали, какие требования у нанимателей в Польше

Стабильным спросом в Польше пользуются технические специалисты – водители погрузчиков, слесари, сварщики, работники технического обслуживания. Ощутимая нехватка кандидатов также на вакансии водителей грузовиков и автобусов. Однако несмотря на это, работать на эти должности возьмут не каждого. Дело в том, что местные работодатели выдвигают к соискатели ряд требований – в частности, подтверждение навыков работы с оборудованием.

Кроме того, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, от претендентов ожидают ответственного отношения к правилам безопасности. А также готовности работать в сменном графике.

Еще одна категория – сезонные работы. Работники в этой сфере, отмечается, нужны всегда.

"Комплектация заказов, упаковки, складские работы, временные позиции в пищевом производстве... Как и в случае с постоянным трудоустройством, главные требования к кандидатам на сезонные работы – стремиться работать и легально находиться на территории Польши", – объяснили специалисты.

Ищут не только рабочих

Также, по данным аналитиков, есть потребность в специалистах среднего и руководящего звена. Речь, в частности, о:

Бригадирах.

Руководителях производственных смен.

Линейных менеджерах.

Однако, подчеркивается, для этих вакансий уже необходимы более высокие навыки. В частности:

Знание польского языка.

Умение организовывать производственные процессы и управлять командами.

Отдельное требование – опыт работы на аналогичных должностях. При этом неважно, где именно этот опыт был приобретен – в Польше или за рубежом.

"Именно такие компетенции определяют доступ к стабильным и высокооплачиваемым предложениям", – объяснили кадровики.

Как ранее уже сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы активно начинают собственное дело в Европе, но в течение первого года работы многие бизнесы закрываются. Это связано с трудностями, которые касаются, в частности, коммуникации с европейским клиентом, бюрократии и из-за непонимания местных бизнес-процессов.

