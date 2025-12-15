"Скоординировали общие позиции": Зеленский провел встречу с Стуббом и рассказал о результатах. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры согласовали общие позиции накануне переговоров в Берлине.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале. Глава государства поблагодарил Финляндию за поддержку Украины и отметил вклад страны в программу PURL.

Лидеры государств встретились 15 декабря. Президенты скоординировали действия перед запланированными в этот же день встречами с партнерами в Берлине и согласовали дальнейшие шаги сотрудничества.

"Сейчас много работы на дипломатическом направлении, и мы обсудили ее результаты. Скоординировали также общие позиции перед сегодняшними встречами с партнерами в Берлине и согласовали следующие шаги", – говорится в сообщении Зеленского.

Отдельно президент Украины поблагодарил финского коллегу за поддержку и помощь.

"Ценим вклад страны в программу PURL, которая благодаря оборонному усилению Украины укрепляет наши позиции во время переговоров. Благодарен Алексу за постоянную координацию и помощь нашему государству", – отметил глава государства.

