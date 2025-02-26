В Белом доме видят целесообразность визита Зеленского только при условии завершения соглашения по ископаемым – Reuters

Визит президента Украины Владимир Зеленского в Белый дом имеет смысл только в одном случае. Это условие завершения соглашения о редкоземельных ископаемых.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Журналисты отмечают, что официальный представитель Белого дома в среду выразил сомнения в том, будет ли смысл приглашения президента Украины на встречу с Дональдом Трампом, учитывая комментарии Зеленского о том, что соглашение о полезных ископаемых не завершено.

"Если украинский лидер говорит, что соглашение не завершено, я не понимаю, почему приглашение имело бы смысл", – сказал чиновник Reuters.

Издание отмечает, что ожидается, что Зеленский придет для того, чтобы признать окончательную позицию по соглашению о полезных ископаемых.

"Последние комментарии Зеленского из Киева свидетельствуют о том, что соглашение полезных ископаемых не завершено", – добавляют журналисты.

Что предшествовало

Зеленский заявил в среду, что достиг "предварительного" соглашения и открывает новую вкладку из США по поводу полезных ископаемых. Накануне, во вторник, 25 февраля, Трамп сказал журналистам, что слышал, что Зеленский приедет в Белый дом в пятницу с надеждой, что соглашение о полезных ископаемых будет подписано. Он не сказал, что президента Украины официально туда пригласили.

25 февраля стало известно о том, что Киев предварительно согласовал с Вашингтоном условия соглашения о редкоземельных ископаемых. В Украине надеются, что она улучшит отношения с администрацией Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности.

Украина и США завершили переговоры о редкоземельных металлах

О завершении переговоров по соглашению в эфире телемарафона 26 февраля сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. В то же время, медиа опубликовали возможный текст будущего соглашения.

В документе, как и сообщал Шмыгаль, содержатся упоминания о гарантиях безопасности для Украины, а также условиях долгосрочного мира. "По данным источников, потенциально возможно внесение точечных изменений (в том числе смена подписантов), но основные положения уже согласованы", – сообщают медиа.

Исходя из опубликованного текста, юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном документе, регулирующем деятельность "Инвестиционного фонда восстановления". Его должны создать Украина и США.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом документ не содержит как положений о долге Украины – ни в 500 млрд долларов, ни на другую сумму – так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США. При этом в будущем будет разработан еще один документ, регулирующий деятельность "Инвестиционного фонда восстановления".

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам специалистов, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. В то же время к значительной части своих ископаемых у Украины сейчас нет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!