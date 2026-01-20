В Белом доме пока не подтвердили личной встречи Трампа и Зеленского в Давосе – Politico

Белый дом пока не подтвердил личную встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского во время экономического форума в Давосе. Встреча, которую ожидали аналитики и дипломатические круги, остается под вопросом из-за нежелания администрации Трампа инициировать двусторонние переговоры.

В то же время в Киеве выражают заинтересованность в персональном контакте, считая его важным для будущей архитектуры безопасности Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимного эксперта по внешней политике от Республиканской партии.

Так, Белый дом пока не планирует проводить двустороннюю встречу между Трампом и Зеленским в Давосе. По словам собеседника издания, решение об отсутствии персональной встречи исходит именно от администрации президента США.

Зеленский, по информации источника, заинтересован в прямом контакте с американским коллегой.

"Зеленский всегда встречался бы с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают потери и если он сам с ним не общается, то это делают другие", – отметил эксперт.

Сейчас в окружении Трампа сохраняется сдержанность из-за продолжающихся переговоров о возможных гарантиях безопасности для Украины после завершения войны. Ожидается, что американский президент проведет встречи с лидерами "коалиции желающих", которые стремятся заручиться поддержкой США для договоренностей, ранее наработанных в Париже в рамках мирного процесса по Украине. Однако участие Украины в этих дискуссиях пока остается неопределенным.

Аналитики отмечают, что отсутствие прямого контакта между Трампом и Зеленским может углубить напряженность и создать дополнительную неопределенность вокруг роли США в формировании будущей системы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия якобы задерживает заключение мирного соглашения. В этом он обвинил украинского президента Владимира Зеленского.

У Трампа также спросили, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) на следующей неделе. Президент США ответил, что встреча состоится, но намекнул, что конкретных планов еще нет.

