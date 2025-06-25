Трампа поразил разговор с журналисткой из Украины: он передал привет ее мужу-военному. Видео

Президент США Дональд Трамп пообщался с украинской журналисткой и передал привет ее мужу-военному. Он также пообещал рассмотреть возможность продажи Украине дополнительных противоракетных систем Patriot.

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Об этом Трамп сказал журналистам после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня. По его словам, системы Patriot эффективны на 100%, но нужны и самим Соединенным Штатам.

Кроме того, что глава Белого дома ответил на вопрос украинской журналистки "BBC Украина", он еще и пообщался с ней. Трамп узнал, что женщина живет в Европе, пока ее муж защищает Украину.

Трамп: Откуда вы?

Журналистка: Я из Украины. Поэтому мой вопрос к вам заключается в том, готовы ли США продать Украине зенитно-ракетные системы Patriot? Мы знаем, что Россия сейчас очень сильно бьет Украину.

Трамп: Вы сами сейчас живете в Украине?

Журналистка: Мой муж там. А я с детьми в Европе, потому что он этого хотел.

Трамп: Вас муж сейчас военный?

Журналистка: Он является (военным. – Ред.).

Трамп: Он сейчас там, да?

Журналистка: Да.

Трамп: Ого, это жестко, правда же? Это тяжело. И вы здесь живете?

Журналистка: Да.

Трамп: А вы репортер?

Журналистка: Да.

Трамп: Хорошо, поэтому позвольте мне сказать вам, что они действительно хотят иметь противоракетные системы, которые они называют Pariot. Мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать доступным. Знаете, их очень трудно достать. Они нам тоже нужны. Мы поставляли их в Израиль. Они очень эффективны. На 100% эффективны. Трудно поверить, насколько это эффективно. И они хотят этого больше, чем чего-либо другого, как вы, наверное. Знаете? Это очень хороший вопрос. И желаю вам много удачи. Я имею в виду, я вижу, вас это очень расстраивает. Так что передавай привет своему мужу.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) 25 июня встретился с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Политики говорили о том, как достичь прекращения огня в Украине и настоящего мира.

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