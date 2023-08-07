В Беларуси тысячи наемников, убийц и террористов готовы к масштабным провокациям, уже есть первые попытки штурма Польши: чего ждать Украине и ЕС

Сегодня Беларусь не является непосредственным участником военных действий в Украине, но оказывает материально-техническую поддержку российскому вторжению с 24 февраля, когда часть войск агрессора вошла в нашу страну именно через границу с РБ. Кроме того, на соседней территории находится авиационная группировка ВКС России, самолетов специального назначения, оказывающих радиолокационную поддержку агрессору. Именно оттуда в начале войны летела большая часть баллистических ракет, в частности "Искандеры" и Точка-У.

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В настоящее время Российская Федерация продолжает рассматривать Беларусь как серьезный плацдарм для эскалации против Украины и стран ЕС. Президент России Владимир Путин неоднократно оказывал давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот согласился направить свои войска против украинцев, но белорусский диктатор всячески избегал этого рокового шага. Кажется, что перемещение тысяч вагнеровцев в РБ после неудачного переворота Пригожина значительно увеличивает риски как для нашей страны, так и ЕС. Почти сразу после переезда ЧВК начались угрозы использования ее бойцов против соседних с Беларусью стран. Похоже, что россияне решили переходить от шумных угроз к активным действиям.

OBOZREVATEL разбирался в том, к чему приведут провокации россиян и какие последствия будут для Украины.

Вагнеровцы уже начали террор Польши

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что бойцы группы "Вагнер" пытались проникнуть с территории Беларуси в Польшу, поэтому страна планирует развернуть еще больше войск вблизи белорусской границы и задумывается о полном ее закрытии.

В то же время белорусские партизаны сообщают, что отдельная группа специалистов "Вагнера" вместе с КГБ Беларуси занимаются перезапуском программы "Прибой", которая должна быть полностью готова к реализации до 1 сентября. По этой программе из Таджикистана доставлено "афганское" трофейное оружие в Минск. Бывшие афганские военнослужащие размещены на территории РБ и ожидают дальнейших указаний к действию. Детали спецоперации неизвестны, но, по предварительным данным, готовится пограничный конфликт с использованием легкого вооружения. На сегодняшний день идет скрытая передислокация "спецконтингента" в приграничье. Каждый прибывающий, будь-то "мигрант" или "экс-вагнер" имеют легенду и оперативное прикрытие (документы, жилье).

Под чужим флагом

По данным Службы безопасности Украины, россияне готовят масштабную провокацию на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. Подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном планируется обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства. Информацию о запланированном теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников.

Ракетная провокация

О том, что россияне все активнее работают в направлении привлечения Беларуси к военным действиям, говорят и в ГУР Минобороны.

К таким выводам представители украинских спецслужб пришли по результатам очередного массированного ракетного обстрела нашей страны, который состоялся 5 августа. В частности, как сообщили в воздушных силах, ракеты летели и с территории Беларуси. Украинские военные не уточнили, сколько ракет могло быть запущено и к каким целям они направлялись.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов предположил, что реального запуска ракет действительно могло и не быть, а все это спланированная Россией провокация.

"О ракетах с территории Беларуси - вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для различных провокаций, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины", - так прокомментировал эту ситуацию представитель спецслужбы.

Белорусские добровольцы из полка Калиновского, они борются на стороне Украины с российскими оккупантами, также заявили, что речь идет о провокации РФ с той же целью – втянуть Беларусь в войну против Украины.

"В сети распространилась информация о том, что с территории Беларуси был нанесен ракетный удар по территории Украины. Официально заявляю, согласно нашим данным, никаких атак со стороны Беларуси не происходило. Это очередная попытка России втянуть режим Лукашенко в полномасштабную войну", - отметил он. представитель полка Калиновского в видеообращении.

Вероятно, что аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые во время последнего обстрела Россия применила против Украины, могли лететь через территорию РБ, – сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что пуск "Кинжалов", вероятно, был из района российского Тамбова, а потому ракеты могли пролететь через Беларусь. В настоящее время эту информацию уточняют.

Готовиться к противодействию

Что касается самой группы "Вагнер", то, по словам Андрея Юсова, наши северные границы хорошо защищены, а информация, связанная с этой группировкой, собирается и анализируется для контр действий.

"Тысячи наемников, убийц и террористов ЧВК "Вагнера" у границ стран ЕС и членов НАТО – это, безусловно, потенциальная угроза и причина возможных провокаций и дестабилизации", – заявил Андрей Юсов. – Хотя по состоянию на сегодняшний день у наемников недостаточно сил и средств для проведения крупных военных операций и все же изучать ситуацию, собирать информацию и готовиться к противодействию разным сценариям и Украине, и странам ЕС, нужно очень активно и тщательно", – заверил представитель ГУР.

Армия Беларуси – "бумажные мальчики"

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что хотя уровень влияния Москвы на Минск сегодня достаточно высок, но войска республики вряд ли вступят в полномасштабную войну на данном этапе. Хотя, конечно, исключать ничего нельзя.

"У меня достаточно серьезные печальные по отношению к такому развитию событий. Ведь они могли сделать такой шаг еще в 2022 году, но отказались от этого. Что касается провокаций ЧВК, то все возможно. Провести диверсию и обвинить другую сторону – самая любимая практика россиян. Но ведь белорусское КГБ работает достаточно хорошо и тот контингент наемников, который расположился в РБ, находится под их полным контролем, а значит, ничего без ведома спецслужб, те не в состоянии сделать", – говорит Александр Коваленко.

Говоря о численности солдат, которых в случае чего Лукашенко сможет задействовать в противостоянии с Украиной, по информации военного эксперта, в настоящее время боеспособный контингент насчитывает около 14 000 бойцов.

"Что такое армия РБ в настоящее время - такие "бумажные мальчики". Почему? Потому что у них нет никакого опыта ведения боевых действий, а это весомый аргумент. Они могут выставить до 14 000. Если сравнить эту цифру из 40 000 хорошо подготовленных россиян, вторгшихся на нашу территорию из Беларуси в феврале 2022 и разбитых, то это не очень страшно. Да и наш северный плацдарм за это время стал более чем укрепленным. Они не могут захватить даже Чернигов. На что они действительно способны в настоящее время, так это сковывать наши силы, которые Украина могла бы перебросить на более сложные участки", – отмечает Александр Коваленко.

Диверсии будут для картинки

"На мой взгляд, "Вагнер" сегодня для Украины не представляет опасности, – говорит полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан. – Небольшие диверсионно-разведывательные группы будут прощупывать нашу границу и польскую с литовской. Пытаются внести какую-то суету и сковать силы. провокации для обвинения Украины, наверняка будут.Для этого у россиян есть и наша трофейная техника, и военная форма. Это будет проведено для картинки и пропаганды, чтобы в ООН поднялся какой-то стон.Конечно без белорусов такие действия невозможны, поэтому пусть сами решают, нужные им потом проблемы или нет. Но очень хорошо, что СБУ знает об их планах, значит, по крайней мере, на этот раз у них ничего такого не получится".

Что касается возможного вступления белорусских войск в полномасштабную войну, то, по мнению Романа Свитана, они станут для ВСУ просто пушечным мясом и будут наголову разбиты.

Белорусские войска активно готовят к войне

В РБ заявили о подготовке бойцов вооруженных сил страны с учетом опыта российской "спецоперации" в Украине.

"Что касается СВО, то она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций республики. Мы постоянно анализируем ход ее проведения. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. В связи с этим мы строим свою боевую подготовку и готовим наших военнослужащих к выполнению задач. Сегодня мы проводим мероприятия по переоснащению наших подразделений", — отметил заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Беларуси Вадим Лукашевич.