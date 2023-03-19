В августе Путин намерен принять участие в саммите в ЮАР: власти страны заявили, что понимают обязательства по ордеру Гаагского трибунала

Глава страны-агрессора России Владимир Путин намерен принять участие в 15-м саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике. Он запланирован на август 2023 года. Примечательно, что власти ЮАР, не осудившие войну в Украине, заявили, что понимают свои обязательства по ордеру Гаагского трибунала. Юридически эта страна должна исполнить ордер на арест президента РФ.

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Как сообщает Reuters, об этом заявил в воскресенье, 19 марта, пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафоса Винсент Магвенья. Он отметил, что до саммита страна будет сотрудничать с разными сторонами, заинтересованными в этом вопросе.

"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", – сказал Магвенья.

Отмечается, что официального подтверждения визита Путина нет. К слову, до этого он принимал участие в 15-м саммите БРИКС в 2013 году.

Кроме того, предполагается, что визит кремлевского диктатора поставит правительство Рамафосы, которое не осудило вторжение России в Украину, в шаткое положение после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

"Мы принимаем к сведению сообщение об ордере на арест, выданном МУС. Южная Африка сохраняет приверженность и очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был урегулирован мирным путем путем переговоров", – отметил Магвенья.

Отметим, ЮАР – одна из 122 стран, ратифицировавших Римский устав МКС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение судебного решения.

СМИ пишут, что даже если бы диктатор решил приехать на конференцию, "перспектива того, что принимающий президент страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский правозащитник Марк Фейгин пояснил, что Путина должны арестовать в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда, в частности, в любой стране Европы. Это политическое решение имеет два серьезных последствия.

Политики со всего мира отреагировали на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина. Все убеждены, что Путин должен ответить за кровавую войну, а выдача ордера на его арест – лишь первый шаг к привлечению президента РФ к настоящей ответственности.

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