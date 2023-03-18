''Путин должен ответить за кровавую войну'': как мир реагирует на ордер на арест президента РФ

Политики со всего мира отреагировали на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Во всем цивилизованном мире убеждены, что Путин должен ответить за кровавую войну, а выдача ордера на его арест – это только первый шаг к привлечению президента РФ к настоящей ответственности.

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Выданный ордер на арест Путина за военные преступления является важным сигналом. Кто, как и в каких странах реагировал на решение Международного уголовного суда сообщает OBOZREVATEL.

По словам главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, о вине Путина говорят убедительные доказательства, свидетельствующие, что именно кремлевский диктатор несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей из Украины.

Главный прокурор МУС подчеркнул, что расследование доказало случаи депортации по меньшей мере сотен детей, вывезенных из детских домов и интернатов в Украине. Хан добавил, что многие из этих детей, по данным следствия, были переданы на усыновление в РФ.

Хан добавил, что действия руководства РФ демонстрируют намерение навсегда вывезти украинских детей из их своей страны. При этом он отметил, что на момент депортации украинские дети находились под защитой Четвертой Женевской конвенции.

"Мы должны обеспечить, чтобы виновные в совершении преступлений были привлечены к ответственности, а дети были возвращены в свои семьи и общины. Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, будто они являются военной добычей", – заявил Хан.

По словам министра юстиции Германии Марко Бушманна, Путин должен ответить за кровавую войну, которую он разжег против Украины. Он добавил, что важно продолжать думать о других моделях, как реализовать последовательное уголовное преследование, в том числе, с помощью специального трибунала.

"Тот, кто, как Путин, разжег кровавую войну, должен ответить за это в суде. Лучшим решением будет, если обвинительный акт будет передан в Международный уголовный суд. Выданный сейчас ордер на арест за военные преступления является важным сигналом решимости", – заявил Бушман.

В свою очередь министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна будет помогать Международному уголовному суду в расследованиях для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине. При этом он предупредил, что расследование военных преступлений России будет длительным, однако, как показывает история, многие из ответственных в итоге оказались на скамье подсудимых.

Однако уже сейчас кремлевский диктатор столкнется с дополнительными трудностями и не сможет спокойно путешествовать по странам, которые являются членами Международного уголовного суда.

"Думаю, в краткосрочной перспективе Путину будет очень трудно путешествовать по миру, потому что многие страны являются членами МУС и имеют обязательства арестовать его", – сказал Доминик Рааб.

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, ее страна полностью одобряет выдачу Международным уголовным судом ордера на арест диктатора Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Канада приветствует решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой за их предполагаемую роль в похищении украинских детей в Россию", – написала министр.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что это только первый шаг к привлечению президента РФ к настоящей ответственности.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Известно, что 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

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