В 20 странах заявили о нелегитимности путинских 'выборов' в оккупированных областях Украины: документ

20 стран мира подписали общий документ, которым заявили о нелегитимности российских "выборов" на временно оккупированных территориях. Политики подчеркнули, что это "волеизъявление" "лишено какой-либо видимости демократической действительности".

Заявление опубликовал в соцсети Х председатель Комитета международных дел Сейма Литвы Жигимантас Павильонис. Под документом подписались представители Чехии, Германии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Польши, Израиля, США, Чехии, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии и ряда других стран.

"Совместное заявление глав комитетов по иностранным делам: мы однозначно отвергаем легитимность выборов, проведенных Россией на оккупированных украинских территориях… лишенных какой-либо видимости демократической действительности", – написал Павильонис.

"Мы солидарны с Украиной, подтверждая ее полную независимость, суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах, включая Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск", – говорится в тексте заявления.

Напомним, в ЦНС сообщили, что российские власти дали задачу оккупационным администрациям на временно неподконтрольных территориях достичь на выборах президента РФ уровня явки избирателей в 30%. В то же время в самой России намерены объявить о 70% явке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Путинский режим использует все возможные методы для обеспечения волеизъявления местных жителей на временно оккупированных территориях Украины. Ни о какой законности псевдовыборов речь не идет. Детальнее о ситуации читайте в материале.

– Юрист рассказала, что гражданам Украины, которые будут вынуждены голосовать на временно оккупированных территориях (ТОТ), не будет угрожать наказание. Потому что уголовный кодекс Украины не содержит ответственности за участие в голосовании на выборах президента РФ.