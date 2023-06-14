Ужесточение ПВО и других возможностей ВСУ: в Пентагоне назвали приоритеты предстоящей встречи в формате 'Рамштайн'

Уже в четверг, 15 июня, в Брюсселе состоится 13-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Ее приоритетом станет усиление противовоздушной обороны нашей страны.

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Говорить министры обороны стран-партнеров будут и об обеспечении других потребностей Сил обороны Украины. Об этом сообщили на сайте Пентагона 14 июня.

"Встреча будет сосредоточена на укреплении противовоздушной обороны Украины и других приоритетных возможностей в ближайшей перспективе, а также на проведении учений и поддержке с целью усиления мощи Украины в долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

Глава минобороны США Ллойд Остин накануне нового "Рамштайна" провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Остин рассказал о поддержки Украины в сфере безопасности, в частности о дополнительном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов, который объявили накануне. А Резников рассказал коллеге о ситуации на передовой, где продолжаются ожесточенные бои ВСУ с российскими оккупантами.

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – добавили в Пентагоне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На новой встрече государств-партнеров Украины в формате "Рамштайн" будут обсуждаться детали работы в рамках так называемой коалиции истребителей, заявил министр обороны Алексей Резников.

– Следующие вопросы – это ПВО, артиллерия, снаряды, амуниция, ремонт и обслуживание техники и ресурсы в целом, ведь "эта война – это война ресурсов".

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