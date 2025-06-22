'Есть доказательства': Буданов доложил Зеленскому о подготовке Россией военных операций на территории Европы

Государство-агрессор Россия готовит новые военные операции на территории Европы. Соответствующие доказательства имеет украинская разведка, эти данные будут переданы государствам-партнерам.

Видео дня

Об этом в воскресенье, 22 июня, на своем канале в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Украина передаст соответствующую информацию руководителям стран-партнеров.

"Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы. Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления", – написал президент.

Зеленский отметил, что сейчас вместе с партнерами готовятся решения по защите.

"Будем информировать партнеров по фактам, которые получила наша разведка. Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь", – написал глава государства.

Он добавил, что Украина видит основные болевые точки России и будет наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский сказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин 20 июня "устроил бенефис" для всех, в том числе и США, и совершенно откровенно заявил, что хочет захватить всю Украину. Наша страна будет защищаться, а "каждому в мире надо определяться".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!