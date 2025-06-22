В Украину впервые прибыл с визитом министр обороны Норвегии: все детали

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 июня, провел переговоры с министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком. Политик впервые в должности прибыл в украинскую столицу.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил на своем канале в Telegram и опубликовал кадры встречи. Он отметил, что обсудил с норвежским министром обороны дальнейшее оборонное сотрудничество, с акцентом на сопроизводство и инвестиции в производство украинского оружия, усиление наших ПВО и боевой авиации.

Зеленский отметил, что норвежские F-16 и NASAMS – это весомая составляющая защиты нашего неба. По его словам, Украина ценит это и надеется на дополнительные системы.

"Спасибо министру обороны, премьер-министру и народу Норвегии за постоянную весомую военную поддержку нашей страны, которая в этом году увеличена до 7 млрд долларов. Украина действительно чувствует надежную руку помощи Норвегии и ценит это", – написал президент.

Политик подчеркнул, что то, как наиболее эффективно использовать эти средства для помощи украинцам в борьбе против российской агрессии, было ключевой темой обсуждения.

Зеленский и Торе Оншуус Сандвик говорили об инвестициях в производство украинского оружия, в частности беспилотников и ракет большой дальности, а также о масштабировании совместного оборонного производства.

Среди других важных вопросов – усиления ПВО и укрепления боевой авиации. Президент поблагодарил Норвегию за предоставление истребителей F-16. Также глава государства отметил важность поставки систем NASAMS и ракет к ним для защиты гражданской инфраструктуры от российского террора.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский заявил о начале программы Build with Ukraine. Уже летом подпишут соответствующие договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!