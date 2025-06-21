'Шахеды' сбивают не пулеметами': Зеленский рассказал о новом оружии мобильных групп ПВО

Украина нарастила производство оружия для мобильных групп противовоздушной обороны. В частности, теперь "Шахеды" и другие вражеские БПЛА сбивают не пулеметами.

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Такое заявление во время встречи с журналистами сделал президент Владимир Зеленский. Также он рассказал о шагах для усиления защиты украинского неба от российского воздушного террора.

"Примерно треть "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы. Они уже почти не полагаются на пулеметы. Они работают с другим оружием. Мы начали использовать перехватчики. Вы должны знать, что мы над этим вопросом работаем давно", – отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что в Украине уже четыре компании производят перехватчики, в том числе две очень успешные в этом. По его словам, во время последней российской атаки украинские перехватчики уже доказали свою эффективность и сбили десятки российских дронов.

Их производство готова финансировать Германия, есть соответствующие договоренности с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом. Также их производство поддержит Канада - об этом шла речь во время встречи с премьер-министром Марком Карни в рамках саммита G7.

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже законтрактовала на этот год артиллерии и дронов больше, чем в любой год этой войны.

Кроме того, началась программа Build with Ukraine. И уже летом будут заключены договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы.

"И мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них", – резюмировал ситуацию президент.

Ранее стало известно о том, что украинские разработчики создали собственный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны, но чиновники тормозят внедрение его в серийное производство. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Недавно сообщалось, что Украина планирует развивать совместное производство вооружения с Германией на основе отечественных военно-промышленных технологий. Это партнерство направлено на усиление обороноспособности обеих стран и обеспечение стабильного технологического обмена в условиях современных вызовов безопасности.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что партнеры готовы не только вкладывать деньги в производство оружия в Украине, но и покупать непосредственно украинское вооружение. Он подчеркнул, что наше современное оружие "во многих случаях намного лучше", чем аналогичное западное.