Президент США Дональд Трамп отреагировал на удар страны-агрессора России по роддому в Харькове, нанесенный 11 июля. Он подтвердил, что знает об атаке, и заявил, что "кое-что будет происходить".

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Такое заявление Трамп сделал в пятницу, 11 июля, во время разговора с журналистами в Техасе. Президент США прибыл туда, чтобы наблюдать за последствиями восстановления после разрушительного наводнения.

Его, в частности, спросили о его отношении к российскому обстрелу роддома в Харькове.

Трамп в ответ сказал, что "кое-что будет происходить".

"Я знаю (об ударе. – Ред.). Вы увидите, что будет происходить дальше", – сказал он.

Что известно об обстреле Харькова 11 июля

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 июля армия РФ атаковала ударными дронами Чугуев на Харьковщине, а утром и Харьков. Под удар попал, в частности, роддом. В Харькове ранения получили девять человек, среди них – роженицы с детьми, женщины после операций. В Чугуеве известно об одной раненой.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Харькову, заявив, что Россия "целится в жизнь – даже туда, где она только начинается". Он также обратился к Западу с призывом помочь укрепить украинскую ПВО и усилить санкции против России.

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