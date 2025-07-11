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"Увидите, что будет происходить дальше": Трамп отреагировал на российский удар по роддому в Харькове

Анна Паскевич
Новости политики
2 минуты
3,2 т.
Трамп

Президент США Дональд Трамп отреагировал на удар страны-агрессора России по роддому в Харькове, нанесенный 11 июля. Он подтвердил, что знает об атаке, и заявил, что "кое-что будет происходить".

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Такое заявление Трамп сделал в пятницу, 11 июля, во время разговора с журналистами в Техасе. Президент США прибыл туда, чтобы наблюдать за последствиями восстановления после разрушительного наводнения.

Его, в частности, спросили о его отношении к российскому обстрелу роддома в Харькове.

Трамп в ответ сказал, что "кое-что будет происходить".

"Я знаю (об ударе. – Ред.). Вы увидите, что будет происходить дальше", – сказал он.

Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова

Что известно об обстреле Харькова 11 июля

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 июля армия РФ атаковала ударными дронами Чугуев на Харьковщине, а утром и Харьков. Под удар попал, в частности, роддом. В Харькове ранения получили девять человек, среди них – роженицы с детьми, женщины после операций. В Чугуеве известно об одной раненой.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Харькову, заявив, что Россия "целится в жизнь – даже туда, где она только начинается". Он также обратился к Западу с призывом помочь укрепить украинскую ПВО и усилить санкции против России.

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