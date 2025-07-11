'Украине нужна защита': Зеленский отреагировал на новый удар врага и обратился к Западу. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый массированный удар РФ по Украине. Он заявил, что атака в очередной раз была направлена против мирных украинцев, и обратился к партнерам с призывом помочь усилить украинскую ПВО.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. Он также обнародовал фото с мест российских ударов.

"Удары России по нашим людям. Очередная жестокость", – написал глава государства.

По его словам, в Харькове вследствие атаки БПЛА девять человек получили ранения.

Среди пострадавших – женщины в роддоме, роженицы с детьми, женщины после операций.

К счастью, среди детей пострадавших нет, информировал Зеленский.

"Россия целится в жизнь. Даже туда, где она только начинается", – говорится в публикации.

Ночью оккупанты били также по Днепровщине, Николаевщине, Сумщине, а утром атаковали Одесскую область. Днем 11 июля враг запустил новые волны ударов.

"Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами. Именно поэтому очень важно как можно скорее воплотить все, о чем договорились с партнерами на днях в Италии. Украине нужна защита. ПВО прежде всего. Дроны-перехватчики", – заявил президент.

Зеленский добавил, что это обсуждалось со всеми партнерами – "есть позитивные сигналы, и важно, чтобы они перешли к реальным инвестициям в эту технологию".

Кроме того, по его словам, необходимо ужесточить санкции.

"Ожидаем одобрения нового санкционного пакета. Все, что будет давить и останавливать Россию, мы должны воплощать как можно быстрее", – подытожил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 июля армия РФ также нанесла удары по амбулатории на Херсонщине. В результате атаки три человека пострадали.

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