Потребители возвращаются к графикам почасовых отключений: энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины

В Украине во всех областях энергетики уже восстановили стабильное электроснабжение после "системной аварии", которая произошла утром 31 января. Сейчас все высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме, однако экономия электроэнергии остается актуальной, поэтому во всех областях страны энергетики возвращаются к плановым графикам.

Об этом вечером 31 января сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль. По его определению, "энергетики сработали максимально оперативно".

Причины аварии

"Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", – рассказал Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что особенно тяжелая ситуация сегодня была на севере, в центре страны и в Одесской области.

"В Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады. Над восстановлением отопления уже работают 220 бригад. Работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет", – добавил министр.

АЭС на номинальной мощности

"Ситуация в энергосистеме Украины постепенно стабилизируется. Почти все блоки атомных электростанций, которые вынужденно разгружались в результате утренней системной аварии, уже вышли на свою номинальную мощность", – в свою очередь отметили в "Укрэнерго" и добавили, что процесс донагрузки АЭС еще продолжается.

На предприятии подтвердили, что "вынужденно примененные днем" аварийные отключения в областях уже прекращены, и "потребители возвращаются к графикам почасовых отключений".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 января по всей стране применили аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Из-за масштабной аварии пострадала даже Молдова, энергосистема которой связана с украинской.

По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской области были применены экстренные отключения электроэнергии, причем одновременно в Днепропетровской и Киевской областях экстренные отключения отменили.

Что происходит сейчас

Во время восстановительных робот критическая инфраструктура была запитана в первую очередь, уточнили в "Укрэнерго".

По состоянию на сейчас в отдельных регионах остаются локальные обесточивания – "из-за последствий неблагоприятных погодных условий и обрывов распределительных линий в результате намерзания льда", пояснили на предприятии.

Особенно сложной остается ситуация в Одесской области, отмечают в "Укрэнерго". Но аварийно-восстановительные работы продолжаются, а "энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование в работу", уверяют на предприятии.

OBOZ.UA напоминает: российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

