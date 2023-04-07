'Начнется в ближайшие недели': Блинкен сделал заявление о контрнаступлении ВСУ и возвращении Крыма

Долгожданное контрнаступление украинской армии, вероятно, начнется в ближайшие недели. Решение о деоккупации, в частности, захваченного Россией Крыма должны принимать власти Украины.

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Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Tagesschau со ссылкой на медиагруппу Funke. Он подчеркнул, что Украина является демократией, потому ответственность за руководство государством несет президент Владимир Зеленский.

"Но он также должен быть открыт для воли украинцев", – добавил Блинкен.

Он напомнил, что США вместе со многими другими странами обязались поддерживать Украину и защищать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость.

"Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", – отметил госсекретарь США.

Напомним: накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть четыре составляющие подготовки к весеннему контрнаступлению. Это накопление оружия, тренировки украинских военных, планирование в Генштабе и психологические факторы.

"Эти четыре составляющие модерируются постепенно, и, думаю, мы выйдем на определенные даты, когда будут решены некоторые вопросы", – обтекаемо отметил советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты все чаще интересуются проектом "Хочу жить", с помощью которого они могут добровольно сдаться в плен Силам обороны Украины. В марте 2023 года был зафиксирован рекорд обращений россиян в указанную службу за все время полномасштабного вторжения;

– росСМИ сообщили, что оккупанты начали покидать позиции возле Угледара, Бахмута и Авдеевки. Пока процесс идет очень медленно, но, вероятно, это признаки начала давно ожидаемого украинского контрнаступления.

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