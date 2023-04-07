''Настоящие планы россияне увидят на поле боя'': у Зеленского отреагировали на ''слив'' секретных документов по усилению ВСУ

В Офисе президента Украины отреагировали на утечку секретных военных документов, якобы подробно описывающих планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением. Там отметили, что опубликованные данные, скорее, содержат статистический анализ поставок, и заверили, что, безусловно, о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

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Об этом в своих соцсетях написал советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия ищет любые способы перехватить информационную инициативу и повлиять на планы контрнаступления Украины.

"Но это только стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего больше. К реальным планам Украины это не имеет отношения", – отметил Подоляк.

По его словам, опубликованные "документы" содержат только статистику и много фиктивной информации. Кроме того, "если бы Россия действительно получила реальные сценарные заготовки – она вряд ли бы обнародовала их".

"Ведь намного выгоднее заготовить собственные встречные ловушки, оставляя при этом другую сторону в незнании о собственном знании", – объяснил советник руководителя ОП.

В этой связи он заверил, что указанная "утечка данных" является "безусловным доказательством исключительно оперативной информационной игры России".

Кроме того, Подоляк отметил, что со времен распада СССР разведка деградировала настолько, что "единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов – это фотошоп и "виртуальные псевдосливы".

"Что касается реальных планов контрнаступления – безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро", – заверил представитель ОП.

Напомним, ранее стало известно, что засекреченные военные документы, якобы подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением, на этой неделе попали в соцсети. В то же время они были изменены в некоторых частях по сравнению с начальным форматом, завышая западные оценки по количеству погибших воинов ВСУ и занижая оценки ликвидированных оккупантов.

По словам аналитиков, изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты усилили террор украинцев на захваченных территориях. Любой гражданин Украины, не получивший паспорт страны-агрессора, воспринимается захватчиками как враг и потенциальный диверсант, а на улицах стали останавливать даже детей;

– Подоляк сообщил, что у Украины есть четыре составляющие подготовки к весеннему контрнаступлению. Это накопление оружия, тренировка украинских военных, планирование в Генштабе и психологические факторы.

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