'Это поощрило Путина к вторжению': премьер Финляндии указала на ключевую ошибку Запада

Отсутствие должной реакции Запада на оккупацию Крыма в 2014 году дало президенту РФ Владимиру Путину чувство, что ему сойдет с рук и полномасштабная война против Украины. Если бы эта реакция была более мощной, российского вторжения 24 февраля 2022 года могло не быть.

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Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, предстоящее нападение на Украину было очевидно, но на Западе "не хотели в это верить и пытались продвигать дипломатические решения".

"Если бы мы действовали и реагировали мощнее по Крыму, то войны бы не произошло. Я думаю, что Россия думала, что все будет как с Крымом", – сказал политик.

Марин добавила, что Путин надеялся, что РФ выиграет войну против Украины "очень быстро и легко", поскольку Запад не отреагировал надлежащим образом в 2014 году.

В то же время глава правительства Финляндии отметила, что Европейский Союз достаточно быстро ввел санкции против РФ сразу после полномасштабного вторжения.

"Вопрос войны в Украине – это вопрос не только для Европы, но и для всего мира – потому что речь идет о продолжающейся войне ценностей", – сказала Санна Марин.

Она добавила, что, если Украина не победит, это поощрит авторитарные режимы в будущем применять силу и разрушать мировой правопорядок.

"И потому мы должны сделать все возможное, чтобы победила Украина и мы сохранили эту систему правил, которую мы создали вместе", – призвала премьер Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мюнхенская конференция проходит 17-19 февраля. Главными ее темами стали угрозы мировой безопасности. В частности, глава конференции Кристоф Хойсген заявил, что РФ должна провести "депутинизацию".

Также сообщалось, что Россия может готовить провокации с целью дестабилизации в Европе во время Мюнхенской конференции. В то же время представителей страны-агрессора на мероприятии не будет.