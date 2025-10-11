Усиление украинской ПВО и поддержка Украины: Порошенко в Стокгольме встретился со шведскими чиновниками

По дороге на Парламентскую ассамблею НАТО Петр Порошенко провел ряд встреч со шведскими чиновниками и депутатами в Стокгольме. Политики обсуждали поддержку Украины и усиление украинского ПВО.

Видео дня

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Во время встречи с Политическим директором МИД Швеции Торбьерном Сольстрёмом пятый Президент поблагодарил за лидерскую роль Швеции в поддержке Украины для укрепления ВСУ, увеличение оборонных возможностей нашего государства и обеспечение макрофинансовой стабильности, а также за содействие на пути к членству в ЕС и НАТО.

"Обсудили острые вызовы для безопасности стран региона от российских гибридных операций и возможные пути реагирования со стороны ЕС и НАТО. Подчеркнул, что единственной гарантией безопасности для стран Скандинавии на сегодня является поражение Путина в Украине. Обменялись мнениями относительно содержания безопасности и демократических гарантий для Украины", – пишет Порошенко в соцсетях.

Во время встречи с Председателем Комитета по вопросам ЕС Парламента Швеции Эриком Оттосоном Порошенко отметил важность усиления украинского ПВО и закрытия украинского неба.

"В связи с этим мы приветствовали последние инициативы Еврокомиссии по безопасности в сфере дронов и ПВО, а также предоставление нашему государству репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Мы также обсудили пути завершения войны, достижение справедливого и устойчивого мира и укрепление безопасности на европейском континенте", – пишет Порошенко.

"Коснулись прогресса Украины на пути к членству в ЕС и перспективы начала вступительных переговоров по кластеру "Основы". Проинформировал шведского коллегу о состоянии демократии и верховенства права в Украине в сложных условиях военного времени и необходимости разработки системы гарантий сохранения демократии в нашем государстве", – пишет пятый Президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко сказал, какой должна быть ветеранская политика.