Должны помочь им найти себя в послевоенной жизни: Порошенко сказал, какой должна быть ветеранская политика

Петр Порошенко на Ивано-Франковщине посетил Областной госпиталь ветеранов войны, пообщался с медиками и ранеными. По словам пятого президента, ветеранская политика в Украине должна быть комплексной и профессиональной, чтобы люди, которые отдали свое здоровье на фронте, могли найти себя в послевоенной жизни.

Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"Ветераны сегодня нуждаются в очень профессиональном и компетентном подходе. Не только вылечить, а помочь раненому и демобилизованному интегрироваться в общество, помочь обустроиться, помочь семье. Найти работу. И об этом всем должно заботиться государство", – считает Порошенко.

"На сегодня, конечно, мы недовольны текущим уровнем и будем уделять отдельное внимание ветеранской политике", – говорит Порошенко.

Областной госпиталь сейчас – это современное медучреждение, где занимаются военными с ранениями различной тяжести. "Я убедился, что здесь у врачей просто золотые руки. То, как мы когда-то впервые увидели эту больницу, тогда еще железнодорожную поликлинику, и то, какая она сейчас, – это просто невероятно. И я хотел бы поблагодарить. Врачи работают 24/7. Помощь оказывают невероятную. Я услышал слова благодарности от пациентов, от ветеранов врачам, тем, кто помогает. И для меня это было очень важным впечатлением", – сказал Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко реализует Национальную программу поддержки ветеранов. В 2025 году на конкурс поступило около 200 заявок. Это проекты, посвященные вопросам психологической и физической реабилитации, социальному сопровождению и юридической поддержке, созданию пространств для восстановления и отдыха, профессиональной переквалификации и развитию ветеранского предпринимательства. 13 проектов-победителей получили финансирование от Фонда и в июле начали реализацию.

"Наша задача – обеспечить поддержку ветеранам. Не только и не столько социальную помощь. А помочь ветеранам научиться, как жить после войны, как найти себя в жизни после пребывания в рядах Вооруженных сил Украины. Как реабилитироваться после ранения", – сказал Петр Порошенко во время Ветеранского форума в мае этого года.

"Для нас очень важно сейчас формировать в тылу поддержку для наших ветеранов, для тех, кто получил ранения и уже не может стоять на передовой. Они возвращаются домой, и это возвращение должно быть достойным. Мы должны дать им возможность найти себя снова. Очень важно, чтобы люди, которые вернулись с передовой, чувствовали, что они могут получить новую профессию, открыть собственный бизнес, своим собственным примером показывать, как надо строить Украину. Украина ветеранов, молодых ветеранов закладывается именно сегодня", – добавила Марина Порошенко.