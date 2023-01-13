"Упрямый канцлер мешает": немецкая оппозиция раскритиковала Шольца и призвала предоставить Украине танки

Немецкие оппозиционные силы снова призвали федерального канцлера Олафа Шольца разрешить передачу танков Leopard Вооруженным силам Украины. Зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль заявил, что "упрямый канцлер" мешает военной помощи.

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Политик сказал об этом, выступая в эфире телеканалов RTL и ntv. "Германия должна играть ведущую роль в защите свободы в Украине", – подчеркнул он.

Вадефуль резко раскритиковал Шольца. "Все этого хотят (передачи танков Украине. – Ред.). Финляндия хочет доставить, Испания – давно, Польша "перешла в наступление", а упрямый канцлер мешает", – заявил представитель оппозиционной парламентской фракции.

Политик считает, что передача украинской армии танков западного образца состоится, вопрос лишь "когда". Также он предупредил, что позиция Шольца не является позицией всей ФРГ.

Как писал OBOZREVATEL:

– 10 января глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Она заявила, что украинцы "могут рассчитывать на солидарность" Берлина, дальнейшую гуманитарную помощь и поставки оружия.

– По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал уверенность в том, что военная поддержка со стороны ФРГ продолжится.

– Бербок вскоре заявила, что Германия выделит Украине 20 миллионов евро на приобретение систем связи Starlink. Треть из них уйдет на нужды Вооруженных сил Украины.

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