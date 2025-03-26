'Возможно, кто-то из моей команды облажался': Трамп продолжает настаивать, что у утечки информации из секретного чата у Signal 'нет ничего особенного'

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что инцидент с утечкой секретной информации из-за чата Signal не является серьезной проблемой. Как он отметил, хотя "кто-то мог облажаться", появившиеся в СМИ детали не угрожают безопасности операции в Йемене, которая, по его словам, была чрезвычайно успешной.

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Об этом сообщает CNN. Так, Трамп отреагировал на публикацию журнала The Atlantic, обнародовавшего часть переписки в закрытом чате, где обсуждалась операция США в Йемене. Утечка содержала, в частности, ссылку министра обороны Пита Хегсета на точные времена и методы авиаударов.

"Не было никаких подробностей, и там не было ничего, что могло бы скомпрометировать, и это не повлияло на атаку, которая была очень успешной", – сказал Трамп.

Вместо того, чтобы признавать утечку серьезной угрозой национальной безопасности, Трамп назвал это "технической ошибкой".

"Или кто-то в моей группе накосячил, или это плохая ситуация", – сказал он.

Трамп добавил, что важно узнать, как это произошло во избежание подобных ошибок в будущем.

Он также отметил, что, вероятно, это была "совершенно невинная" ошибка сотрудника, который добавил журналиста Джеффри Голдберга к чату, и что вопрос утечки не так важен, как быстрое расследование этого инцидента.

Напомним, администрация президента США приуменьшила важность текстовых сообщений, к которым случайно получил доступ главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в секретном чате Signal. Поэтому издание опубликовало некоторые военные планы Вашингтона, в частности, об атаке на йеменских хуситов 15 марта.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки.

После скандала Гегсет не только оправдывался "незначительностью" этого чата, но и обозвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций".

Волтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации. Главред The Atlantic чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

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